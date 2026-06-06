4日、エベレストで数日間行方不明になっていた山岳ガイドを空中搬送する医療従事者ら/Navesh Chitrakar/Reuters via CNN Newsource（CNN）エベレストを下山中に死亡したとみられていた山岳ガイドが、ベースキャンプへ自力で戻ってくる様子が確認された。1週間近くの間、食料も酸素ボンベもないまま山中で過ごしていたとみられる。52歳のヒラリー・ダワ・シェルパさんは6日間にわたり、無線での連絡も本人の姿も確認できない状態が