立ち居振る舞いも完璧！【漫画】本編を読むその学校には「剛鉄の生徒会長」が存在した。常に冷静で、一片の隙もない。生徒たちは彼女を恐れ、憧れた。しかし、この物語はそんな彼女の本当の姿が“めちゃくちゃダサかった”という話である。完璧な生徒会長がめちゃくちゃダサイ話_p01完璧な生徒会長がめちゃくちゃダサイ話_p02完璧な生徒会長がめちゃくちゃダサイ話_p03生徒会長のダサさを唯一知っているのは、副会長1人。いつも副