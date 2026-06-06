◇交流戦阪神1―0樂天（2026年6月6日甲子園）暴言によりプロ初の退場処分を受けた阪神・森下翔太外野手（25）は、試合後「特に話すことはありません」と言葉少なく、コメントした。森下は楽天戦の5回、空振り三振に倒れた際、真鍋球審から「暴言」での退場を宣告された。退場処分後もベンチ裏で試合を見守り、勝利を見届けた後に、報道陣にひと言だけコメントした。冷静さを取り戻しているような表情を森下は見せて