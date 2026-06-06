１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場する１２４８選手のリストが国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）から発表された。４８チームと史上最多規模になった今大会の選手のうち、７割強の８９１人がＷ杯初出場となる。一方、３５７人は過去にＷ杯を経験した選手で、史上最多の６度目となるのが、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）（インテル・マイアミ＝アメリカ）