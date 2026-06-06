2026年度の年金額は引き上げられるものの、物価上昇には追いつかず、「生活が楽になる実感はない」という声もあるようです。実際、総務省の家計調査によると、65歳以上の夫婦無職世帯で毎月約4万円の赤字という実態もあります。 年金が増えても家計が苦しいのはなぜでしょうか。本記事では、高齢者の生活費事情や、利用できる給付金・支援制度について解説します。 年金額は増えるが、手取りは目減りする 2026年