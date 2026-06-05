「SW-DLT」は、iPhoneやiPad上で動画・音声・画像などを保存するためのショートカットツールです。ターミナルアプリ「a-Shell」のインストールが前提となるものの、GitHubで公開されているショートカットをインストールするだけで導入可能とのことなので実際に試してみました。GitHub - net00-1/SW-DLT: SW-DLT: a front end iOS Shortcut for yt-dlp & gallery-dl. · GitHubhttps://github.com/net00-1/SW-DLTSW-DLTを使