イギリス初となるユニバーサル・スタジオが「ユニバーサル・ユナイテッド・キングダム・リゾート」という名称になることが3日、発表された。コムキャスト・NBCユニバーサルが、60億ポンド（約1兆2900億円）をかけてイギリスのベッドフォードに建設する。 【写真】テレ朝･三谷アナ&雪平莉左&ほのかUSJでノリノリ大はしゃぎ！跳んで踊って 476エーカー（約193ヘクタ}