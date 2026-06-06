総務省統計局が2026年5月29日に発表した国勢調査の結果が、自治体関係者を中心に大きな注目を集めている。国勢調査は1920年に開始されて以来、日本の総人口は常に右肩上がりで記録してきた。【写真を見る】人口増を支える“鉄道”が変えた街並みほか2015年の同調査によって日本の人口は初めて減少へと転じ、衝撃を与えた。今回の調査も人口減は変わらないが、なによりも周囲を驚かせているのが2020年と比べて人口が約309万人