グローバルスタンダードは、同社が推進する「循環型福祉プロジェクト」において、企業から提供された中古パチンコ台を整備・加工し、障害者支援施設へ導入する一連の流れを初めて実現したことを発表した。障害者支援施設「桂荘」で機能訓練用パチンコを利用する様子。導入後、自ら足を運び、1日に何度も利用される姿が見られている今回導入されたパチンコ台は、ブリングアップより提供を受けたもの。グローバルスタンダードにて安