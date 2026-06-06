ゲーム『バイオハザード』シリーズの最新作『バイオハザード RE：ベロニカ』が2027年に発売されることが決定した。PlayStation5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、Steamで発売され、あわせて紹介映像が解禁された。【画像】顔リアルすぎ！主人公のクレア『バイオハザード RE：ベロニカ』場面カット『バイオハザード RE：ベロニカ』は、2000年に発売された『バイオハザード コード：ベロニカ』を原作としたリメイク作品