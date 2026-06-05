殺虫剤入りのペットボトルが置かれていた状況を再現する遺族＝4月、宮城県石巻市宮城県石巻市で昨年6月、80代男性が市配布の殺虫剤を誤飲し死亡した事故で、遺族が5日までに共同通信の取材に応じた。市が事故を公表しなかった理由として「遺族の意向」を挙げていることに対し「公表を望んでいないというのはうそだ。いまだに謝罪もなく、事故をなかったことにしたいのか」と反論した。この地区では市が用意した一斗缶の殺虫剤