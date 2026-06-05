俳優で怪談家の稲川淳二（78）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、自動車運転免許を返納したことを明かした。番組では、各地で冬眠から覚めたクマが出没しているとのニュース記事から、「街中で遭遇したくないもの」についてトーク。稲川は「たま〜に、一般の方が見ないものを見ることがある」と打ち明けた。「車なんかを運転していると、そこに派手な人が立っているんだけど、危ないって避