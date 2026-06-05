観光で京都を訪れていた米アラバマ州の大学生が行方不明となっている/Higginbotham Family 京都（CNN）観光で日本を訪れていた米アラバマ州の大学生が京都で行方不明になり、警察などが懸命の捜索を続けている。母親のナンシー・ヒギンボサムさんによると、息子のジェームズさん（20、通称ウェストン）は、家族と別行動して1人で列車に乗車。その後位置情報が途絶えたことで、母親は息子の身に異変が起きたことを知った。家族がウ