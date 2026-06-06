5回、森下が空振り三振後に球審に暴言■阪神 ー 楽天（6日・甲子園）阪神の森下翔太外野手は6日、楽天戦（甲子園）で審判への暴言で退場処分を受けた。プロ4年目で初めて。甲子園は怒号も響いた。立石の先制打が生まれた後の5回2死一塁の第3打席だった。左腕・早川に空振り三振を喫し一塁ベンチへ下がる際に、球審の真鍋勝己審判に詰め寄った。「森下選手を暴言により退場といたします」とアナウンスされた。退場処分後もベン