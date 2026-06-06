フリーアナウンサーの有働由美子（５７）が５日、パーソナリティーをつとめるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜・午後３時半）に生出演。先週起こった体の異変について明かした。この日の放送には有働が「幼少の頃から大ファン」というシンガー・ソングライター藤井フミヤがゲスト出演。「幼少期からの切り抜きとかも持ってきた」と気合たっぷりの様子だった。藤井と会う日を前に「この２週間くらいずっと節制をしてまい