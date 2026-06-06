F1の技術を応用したコンポーネントアウディの新型ヌヴォラーリは21インチホイールを装着し、フロントに255/35、リアに325/30のブリヂストン・ポテンザ・レースタイヤを履いている。【画像】これがアウディの未来の姿！ シンプルさを追求した新デザイン【アウディ・ヌヴォラーリを詳しく見る】全24枚カーボンセラミックディスクを備えたブレーキバイワイヤ・システムは、エネルギー回生機能と連動するように設計されている。フロ