女優・河合優実が、2年後の朝ドラヒロインに決まった。脚本家は「クドカン」こと宮藤官九郎氏。だが、このニュースに、一部では冷めた声があがっている。「河合さんの主演作は、2028年度前期のNHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』です。歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした夫婦の物語で、輝子は夫に尽くすわけでもなく、当時は“悪妻”と呼ばれた人物でした。朝ドラ史上、もっとも不仲な夫婦を描くそうです」（芸能