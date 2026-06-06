Xで公開日本相撲協会が4日に更新したXに登場した人物が話題を集めている。藤島部屋の力士らと一緒に写真に納まっていたのは、サッカーのイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントだった。同協会のXは「サッカーイングランド・プレミアリーグマンチェスター・ユナイテッドFC所属のメイソン・マウント選手が本日、藤島部屋の稽古を見学されました」と説明した。そこには黒パーカーにハーフパンツ