「これからの人生を奪ってしまい、申し訳ございません」2024年4月、北海道旭川市の神居（かむい）大橋の欄干から当時17歳の女子高校生を落下させたとして、内田梨瑚被告（23）が殺害した罪などに問われている裁判員裁判。6月4日、旭川地裁で開かれた被告人質問で、内田被告は初めてこう謝罪した。「弁護側からの質問に、内田被告は『私の身勝手で非常識な言動をしてしまって、Aさん（被害者の女子高校生）を傷つけ、苦しませ、これ