元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（４２）の不同意わいせつ、不同意性交等事件で、示談交渉の経緯が明らかになった。斉藤被告は３月の初公判直前まで示談交渉で翻弄されていた。２０２４年７月、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で初対面の２０代女性会社員Ａさんの胸を触るなど性的行為をしたとされる。２人は番組ロケに出演者として参加するため当地を訪問。撮影の合間に起きた前代未聞の事件といえる。一連の公判