２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」への出演が決まっている俳優・高橋光臣が５日までに自身のインスタグラムを更新。親交のあるロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯと女優・北川景子一家とともに東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。「先日、ＤＡＩＧＯさん家族とディズニーシーに行ってきました。子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました