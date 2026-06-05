山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月4日（木）に放送された同番組には、前田敦子と木戸大聖がゲスト出演した。前田は鈴木とともに、“優良物件”すぎてすぐに結婚してしまう男性について語り…。【映像】前田敦子＆鈴木愛理「そういう人大好き」飲み会後のモブ男の行動にキュン！今回番組では、恋愛において主役になれない、いわゆる“モブキャラ