札幌・東警察署は2026年6月5日、傷害の疑いで札幌市東区に住む無職の女（38）を現行犯逮捕しました。女は6月5日午後6時前、同居する元夫の頭部を酒瓶で殴打する暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、被害者の男性から「元嫁に殴られた」と警察に通報があり事件が発覚。男性は頭部にたんこぶができる軽傷です。調べに対し女は「間違いありません」と容疑を認めています。