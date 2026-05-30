「38歳独身男性の夕食はコメダで1人寂しく爆食です」。―そんな自虐的な一言とともにXに投稿された1枚の写真が、4.8万いいねを集めています。テーブルに並んだのは、エッグサンド（2つ重ね）、カツパン、ピザトースト、フライドポテトとチキンのバスケット、ミニシロノワール、アイスココアというラインナップで合計金額は税込5240円だそう。【写真】税込5240円の夕食この量はヤバいかも…投稿したのは会社員のトラネコさん（@FI