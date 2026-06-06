アメリカ・テキサス州にある遊園地で、ジェットコースターが地上約30mの高さで突然停止した。宙づりで取り残された乗客8人はビル8階分ほどの高さから、後ろ向きではしごを降りて救助された。救助完了までには約4時間を要したという。ジェットコースターが地上約30mで停止アメリカ・テキサス州の遊園地で5月28日、ジェットコースターが突然停止した。地上約30mの高さで、乗客8人が上を向いた垂直の状態で取り残されていた。乗客はビ