法廷闘争は泥沼か「不安で仕方ないです。『あんなに高い土砂の壁が崩れたら……』と考えると、夜もまともに眠れません」（現地の住民）代々木公園に近く、都内有数の高級住宅街として知られる渋谷区富ヶ谷。この地で盛り土を巡る大騒動が起きている。「３階建ての分譲マンションを建てる計画があり、’24年10月から旧建物の解体工事が始まりました。ところが業者は盛土規制法の許可を取らずに擁壁(ようへき)を解体したうえ４mの掘