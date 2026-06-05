テレビ東京が5日までに公式Xを更新。新番組を告知し、ネット上で話題となっている。公式Xは「新番組『※女性は見ないでください』6月8日（月）深夜24時30分#せいや#霜降り明星」と告知。新番組ビジュアルも公開した。番組名「※女性は見ないでください」だったことから、番組名にまつわるポストが相次いだ。「1ケ月後の男女視聴率が気になる」「これはフェミさん達をターゲットにした炎上番組になるってこと？」「気になりすぎ