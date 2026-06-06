5月31日から小国町の飯豊連峰に登山に出掛けたまま、70代の男性の行方が分からなくなっていると6日、警察に通報がありました。行方が分からなくなっているのは青森県に住む70代の男性です。警察の調べによりますと男性は5月31日に小国町小玉川の飯豊連峰に登山に出掛けたまま家に戻っておらず、6日午前10時50分ごろ、家族から警察に「連絡が取れない」と通報がありました。その後、警察が確認したところ、飯豊山荘付近の駐車場から