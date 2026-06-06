女優の網浜直子（５７）が６日に自身のインスタグラムを更新し、離婚したことを発表した。「日頃より応援してくださっているファンの皆様、お世話になっております関係者の皆様、いつもありがとうございます」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告した。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します」と強調。「これからの人生も誠