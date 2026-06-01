Dreame Technology Japanは1日、ヘアケア製品などを日本市場向けに発売すると発表した。 発表会の会場には、同社が手がけるスマートフォンの一部製品が展示されていた（日本での発売は未定）。 スマートフォン製品 展示されていたのは、「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」、「AURORA 煌めく星空」の3機種。 「Dreame×nubia RS1」は、スタンダードモデルに位置づけられるAndroidスマ