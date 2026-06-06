5月の「エンハンスト・ゲームズ」に出場したマービン・ブレーシー（ロイター＝共同）陸上男子100メートルで2022年世界選手権銀メダルのマービン・ブレーシー（米国）がドーピング検査の規則違反で12年の資格停止処分を受けたとロイター通信が5日、伝えた。規則で定められている居場所情報提示に関する違反を3度犯したため。ブレーシーは筋肉増強剤への陽性反応で資格停止処分を受けている最中で、現役引退の意向を示していると