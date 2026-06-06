お笑いタレントのほんこん（62）が6日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相陣営が、昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする疑惑を伝えた「週刊文春」報道を国会で取り扱うことに疑問を呈した。高市首相は4日の衆院予算委員会で、この件をめぐる文春の新たな報道内容などについての質問を受けたが、質問者の事前通告