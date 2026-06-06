奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」が世界遺産に登録される見通しとなりました。 登録の勧告を受け、奈良県と関係自治体でつくる協議会は６日朝に会見を開き、今後の意気込みを語りました。 （奈良県山下真知事）「世界遺産登録に向けて大きく前進したと受け止めている」「奈良の魅力を再認識していただける非常に大きなきっかけになるものと認識している」 また、「飛鳥・藤原の宮都」を構成する１９の遺跡のうち、飛