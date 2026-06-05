タレントのミッツ・マングローブ（51）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、「」のラストコンサートを前に話題になったトピックについて私見を語った。5月31日に東京ドームでのコンサートをもって、26年半の活動にピリオドを打ったSNS上では、実父の通夜とのコンサート参戦が重なってしまい、コンサートを優先させようとする妻に対し、夫が苦言を呈する投稿が大きな話題になっ