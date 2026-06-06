「マンジャロ」違法に販売・譲渡した疑いで男女３人が書類送検 ２型糖尿病の治療薬「マンジャロ」を違法に販売・譲渡したとして２日、大阪府などに住む男女３人が書類送検されました。 【写真を見る】「マンジャロ」転売者に記者が接触すると… “痩せ薬”としてＳＮＳで話題になっている「マンジャロ」。ダイエット目的で使用した人が副作用に悩まされるなど健康被害も出ているほか、転売が横行しています。 「マンジャ