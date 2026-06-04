糖尿病の治療薬なのにダイエットに効くとして自由診療で提供されている「マンジャロ」を無許可でSNSで販売したとして、大阪府警は男女３人を医薬品医療機器等法違反容疑で書類送検した。一部地域では夜職女性の「８割」が使っているとの証言もあるほど蔓延する“マンジャロダイエット”だが、素人の売買や保管は違法行為として摘発される高いリスクを抱えている。 《画像》「ダイエット外来」「診察」をうたう、マンジャロをネッ