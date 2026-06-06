ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃2が4日、放送された。【映像】「あまりにも抵抗が無さすぎる」深田えいみをゴン詰めする竹之内氏6月4日放送の#2では、「子ども食堂」を運営するために必要な資金1500万円に対し、売却した自身の資産と貯金を合わせてもなお約840万円が不足するという厳しい状況の中、深田は人生初ピッチを敢行。スラム街の現状を語り「お金を儲けたい、事業を大きくし