FIFA（国際サッカー連盟）は3日、FIFAワールドカップ2026に出場する全48カ国が試合で着用するユニフォームを発表した。史上初となる48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。日本代表は、グループステージの全3試合をホームユニフォームで戦うことが決定。そのほか、過去に優勝した経験のある国と、開催国であるメキシコ、カナダ、アメリカは開幕戦でホームユニフォームを着用する。そんな中、今大会の新たな試みも併せて発