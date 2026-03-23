ドミノ・ピザは、期間限定メニュー「あさりと桜えびの春クワトロ」を2026年3月23日〜6月28日まで発売する。

旬の素材を味わえる2種類のピザに定番の2種類を組み合わせ

静岡・駿河湾産の桜えびのソース、身の詰まったあさり、鮮やかな菜の花、香ばしいそら豆など旬の食材をふんだんに使用した2種類のピザに、定番の「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を組み合わせた「あさりと桜えびの春クワトロ」が数量限定で登場する。

旬の食材を使用した1種類目のピザ「あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）」は、噛むほどに旨みが広がる、身の詰まったあさりを厳選。北海道産の牛乳と小麦粉で仕立てたホワイトソースを組み合わせ、奥深い味わいに仕上がっている。

2種類目のピザ「パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用）」は、駿河湾産の桜えびの旨みを凝縮し、ほんのり甘みを感じられるクリーム仕立てのソースに、粒が大きく香ばしい「白皮種」のそら豆を合わせる。塩漬けした豚バラ肉を低温くん煙したパンチェッタをトッピングしている。

価格は、デリバリーがSサイズ3580円、Mサイズ4280円、Lサイズ5180円。テイクアウトは半額で、Sサイズ1790円、Mサイズ2140円、Lサイズ2590円（全て税込）。