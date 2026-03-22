ダイソーの“魔法の粉”が話題 動画65万再生超え、窓枠の黒カビも「サッと拭くだけ」神ワザ3選
100円ショップ・ダイソーで“魔法の粉”として話題となっている酸素系漂白剤の「過炭酸ナトリウム（粉末タイプ）」の活用術3選がTikTokに投稿され、動画再生66万回以上、1万9000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（19日午後3時時点）。
【写真一覧】キレイさっぱり！ダイソーの“魔法の粉”を使った神ワザ3選
ズボラ掃除テクを紹介している、ともさん（@tomo_kurashi10）が「なんと、コレはダイソーで買える神アイテム」とコメントし、以下の活用術を紹介した。
【窓枠の黒カビそうじ】
スプレーボトル（400ミリリットル）に50度のお湯、“魔法の粉”こと過炭酸ナトリウムを大さじ1杯入れて、気になる黒カビにスプレーして、数分放置。“シュワシュワ”と汚れが浮いてくるため、サッと拭くだけで取れるとのこと。
【タオルの生乾き臭】
バケツに50度のお湯、過炭酸ナトリウムを大さじ2杯入れてタオルを1時間つけ置き。普段通り洗濯するだけで、雑巾臭がスッキリする。
【よだれ＆汗まみれのぬいぐるみ】
バケツに50度のお湯、過炭酸ナトリウムを大さじ2杯入れて、ぬいぐるみを1時間つけ置き。しっかり水を切り、タオルで包んだぬいぐるみを洗濯ネットに入れて、1分脱水して乾かしたら、子どもたちも安心できるぬいぐるみが復活。
この投稿にユーザーからは「ぬいぐるみは洗いたかったので助かります」「素敵すぎる！」「使ってみます」などの称賛の声が集まっていた。
【写真一覧】キレイさっぱり！ダイソーの“魔法の粉”を使った神ワザ3選
ズボラ掃除テクを紹介している、ともさん（@tomo_kurashi10）が「なんと、コレはダイソーで買える神アイテム」とコメントし、以下の活用術を紹介した。
スプレーボトル（400ミリリットル）に50度のお湯、“魔法の粉”こと過炭酸ナトリウムを大さじ1杯入れて、気になる黒カビにスプレーして、数分放置。“シュワシュワ”と汚れが浮いてくるため、サッと拭くだけで取れるとのこと。
【タオルの生乾き臭】
バケツに50度のお湯、過炭酸ナトリウムを大さじ2杯入れてタオルを1時間つけ置き。普段通り洗濯するだけで、雑巾臭がスッキリする。
【よだれ＆汗まみれのぬいぐるみ】
バケツに50度のお湯、過炭酸ナトリウムを大さじ2杯入れて、ぬいぐるみを1時間つけ置き。しっかり水を切り、タオルで包んだぬいぐるみを洗濯ネットに入れて、1分脱水して乾かしたら、子どもたちも安心できるぬいぐるみが復活。
この投稿にユーザーからは「ぬいぐるみは洗いたかったので助かります」「素敵すぎる！」「使ってみます」などの称賛の声が集まっていた。