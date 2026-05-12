サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位発表イベントが12日に開催され、TOP5の発表や11キャラクターによるダンスパフォーマンスが行われました。 1986年にスタートし、今年で41回目の開催となる『サンリオキャラクター大賞』。450を超えるサンリオキャラクターの中から、今年は90キャラクターがエントリーし、投票数によって順位が決定します。これまで中間順位発表は、公式Xで発表