あまりに健気なトイプードルの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「めっちゃ喋っとる(笑)」「健気で本当に可愛い」「これはでかけられないw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『服を着替えただけなのに…』ママの外出の気配を察した犬→家から出たくなくなる『切ないアピールと表情』】 行かないでの圧が強い…！ TikTokアカウント「