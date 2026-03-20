ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä!?¡×´ØÀ¾¤Î¡ÉÂç¸æ½ê¡É¤È¶¦±é
¡¡²Î¼ê¤Î±ß¹»Ö¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ÇÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê²Î¼ê2¿Í
¡¡Âçºå½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¡Ö¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤Î¤ªÅ¹¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢¤æ¤ß¤³½÷¾¤¬Í½ÌóµÒ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤ë°ì´ü°ì²ñ¤ÎÎÁÍý¤ÈÊ¹¤¾å¼ê¡£¡È¾®ÎÁÍý²°¤À¤«¤éÊ¹¤±¤ë¡É×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢º£²ó¤â¥²¥¹¥È¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï±ß¹»Ö¡£±ß¤ÎÍèÅ¹¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¸æ½ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È½÷¾¤Ï´¶·ã¤¹¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë½÷¾¤Ï¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä!?¡×¤È¸ýÁö¤ê¡¢±ß¤â¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡½÷¾¤Ï±ß¤ÎÃÏ¸µ¡¦¹âÃÎ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¤³¤±¤é¼÷»Ê¡×¤ò±ß¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌ´ÁÛ²Ö¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡ÖÄ³¡×¤ËÌÏ¤Ã¤Æ¡ØÌ´ÁÛ¤³¤±¤é¼÷»Ê¡Ù¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤¬¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä!?¡×È¯¸À¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤¬¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±ß¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¡¢¤Ê¤É´ØÀ¾¤ÎÂçÊª¤È¤Î¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ââ»ý¤Ê¤É¡¢½÷¾¤Î¡ÈÊ¹¤¾å¼ê¡É¤È¡È¤ª¼ò¡É¤ÇËÜ²»¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯»³²¼Ã£Ïº¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡£¤·¤«¤·²Î»ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÂØ¤¨²Î¡£ÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¡£ÁáÂ®¡¢±ß¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÌ´ÁÛ²Ö¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¡¼¥¸¥ó¡¢Íî¸ì²È¤Î·îÄâÈ¬¸÷¤Ê¤É´ØÀ¾·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È4¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ÇÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê²Î¼ê2¿Í
¡¡Âçºå½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¡Ö¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤Î¤ªÅ¹¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢¤æ¤ß¤³½÷¾¤¬Í½ÌóµÒ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤ë°ì´ü°ì²ñ¤ÎÎÁÍý¤ÈÊ¹¤¾å¼ê¡£¡È¾®ÎÁÍý²°¤À¤«¤éÊ¹¤±¤ë¡É×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢º£²ó¤â¥²¥¹¥È¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡½÷¾¤Ï±ß¤ÎÃÏ¸µ¡¦¹âÃÎ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¤³¤±¤é¼÷»Ê¡×¤ò±ß¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌ´ÁÛ²Ö¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡ÖÄ³¡×¤ËÌÏ¤Ã¤Æ¡ØÌ´ÁÛ¤³¤±¤é¼÷»Ê¡Ù¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤¬¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä!?¡×È¯¸À¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤¬¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±ß¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¡¢¤Ê¤É´ØÀ¾¤ÎÂçÊª¤È¤Î¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ââ»ý¤Ê¤É¡¢½÷¾¤Î¡ÈÊ¹¤¾å¼ê¡É¤È¡È¤ª¼ò¡É¤ÇËÜ²»¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯»³²¼Ã£Ïº¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡£¤·¤«¤·²Î»ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÂØ¤¨²Î¡£ÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¡£ÁáÂ®¡¢±ß¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÌ´ÁÛ²Ö¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¡¼¥¸¥ó¡¢Íî¸ì²È¤Î·îÄâÈ¬¸÷¤Ê¤É´ØÀ¾·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È4¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£