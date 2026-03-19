3月13日から、「嵐」のラストツアーが始まり、高い盛り上がりを見せている。櫻井翔は個人でも仕事が途切れないが、バラエティ番組で見せた “ファッション” が話題を呼んでいて──。

発端となったのは、17日にバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系、以下『夜会』）の公式Xが投稿した写真だ。

「19日の放送回で、櫻井さんが2月にミラノ・コルティナ五輪の取材で現地に訪れた際、お土産をスタジオメンバーに買ってきたことを告知しました。公開されたスタジオのオフショットで、櫻井さんは真っ赤なシャツを羽織っており、このシャツがSNSで注目を集めているようです」（スポーツ紙記者）

櫻井の「赤シャツ」姿に関して、Xでは《赤い翔さんは 格別》《赤が世界一似合う》《茶髪でお洋服が赤 とんでもない組み合わせじゃん》など、称賛する声があがっており、何気ないオフショットが思わぬ反響を呼んでいるのだ。

「赤いシャツは華やかですが、目を引く色合いのため、ファッションではやや人を選ぶところもあります。櫻井さんは嵐のツアーが始まる前に、これまでの黒髪からやや暗めの茶髪に “イメチェン” しました。この髪色とよく合っていると感じるファンもいたようです。

もともと、赤は嵐での櫻井さんのメンバーカラーのため、そうした衣装を着る機会もありましたが、年齢を重ねても赤いシャツがハマることに驚く向きもあるようです」（芸能記者）

嵐が2020年末でグループ活動を休止して以降も、櫻井は『news zero』（日本テレビ系）の月曜キャスターとして活躍し、2025年7月のドラマ『放送局占拠』（同系）で主演を務めるなど、仕事は途切れない。ただ、かねてから、“弱点” が浮上していた。

「嵐のかつてのレギュラー番組『ひみつの嵐ちゃん！』（TBS系）や『夜会』の企画で、ファッションのコーディネートをしたり、私服を見せることがありました。

ただ、櫻井さんはパーカーを重ね着したり、上下迷彩柄を愛用し、たびたび嵐メンバーや共演者から服の “ダサさ” をイジられ、本人も自虐ネタにしていました。

ファンからも、ダサいイメージが認知されていましたが、今回の赤シャツの反応から、“服ダサキャラ” も払しょくしつつあるようです」（同）

5月末で嵐はグループでの活動を終了するが、櫻井の “ファッションセンス” は進化を遂げるか。