村上信五MCのバラエティー特番第2弾放送決定 あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファー
SUPER EIGHTの村上信五がMCを務めるバラエティー特番『プロのスゴ技拝借！THE恐縮オファー』が26日午後11時59分から、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送されることが決定した。
【番組カット】めちゃ笑顔！熱弁する村上信五
2025年9月に同枠で放送された第1弾が好評を博し、満を持して第2弾の放送が決定した。MCに村上、ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、唐田えりか、渋谷凪咲を迎える。
世の中にあふれる“お悩み”を番組が拡大解釈。些細なお悩みを解決すべく、あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、その道のプロフェッショナルに本気で取り組んでもらう恐縮検証バラエティー。山奥にある動物園の鶴の命名を、新元号「令和」を考案したとされる万葉集研究の第一人者に頼んでみたらどうなるのか。「プレステ5が欲しい…」そんな夫の願いをかなえるため、Netflix『浅草キッド』や映画『国宝』でも特殊メイクを担当する世界的特殊メイクアーティストに妻好みであるK-POPアイドル顔への変身をオファー。果たして夫のおねだりは成功するのか。
また第1弾放送をTVerできょうから無料配信する。
【番組カット】めちゃ笑顔！熱弁する村上信五
2025年9月に同枠で放送された第1弾が好評を博し、満を持して第2弾の放送が決定した。MCに村上、ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、唐田えりか、渋谷凪咲を迎える。
また第1弾放送をTVerできょうから無料配信する。