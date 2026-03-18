愛車の写真が“カタログ超え”の仕上がりに！プロの撮影スタジオ「ハチビースタジオ」を体験
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「【行かなきゃ損】無料で愛車をプロが撮影！元ディーラー女子も認めるカタログ越えの仕上がりになるか…？【車好き必見】」と題した動画を公開しました。愛車のSUBARU BRZをプロに撮影してもらうため、名古屋の撮影スタジオを訪れる様子を紹介しています。
動画は、りーちゃんが愛車のBRZで関東から名古屋へ向かう場面から始まります。この日は朝2時起きだと明かし、まだジャージ姿のままドライブ。約3時間の道のりを経て、撮影場所である名古屋の「ハチビースタジオ」に到着しました。
スタジオでは、まずターンテーブルに乗せられた愛車がゆっくりと回転。照明を浴びて輝きを増した姿に、りーちゃんは「Bちゃんピカピカじゃない！？」「綺麗すぎん？」と感動の声を上げます。さらに「オートサロンの展示車やん」と、その美しさを表現しました。
撮影は、外観だけでなく細部にまで及びます。りーちゃんが「洗車のたびにちゃんと拭いてるんです」と語る、こだわりが詰まったエンジンルームもプロの機材で撮影。このほか、可変式ウイングの動きや、FUJITSUBO製のマフラーが奏でる迫力あるサウンドも収録されました。
動画の後半では、プロの手によって撮影・編集された写真や映像が公開されます。まるでカタログ写真のように、愛車の魅力が最大限に引き出された仕上がりは、車好きならずとも見応えのある内容となっています。
動画は、りーちゃんが愛車のBRZで関東から名古屋へ向かう場面から始まります。この日は朝2時起きだと明かし、まだジャージ姿のままドライブ。約3時間の道のりを経て、撮影場所である名古屋の「ハチビースタジオ」に到着しました。
スタジオでは、まずターンテーブルに乗せられた愛車がゆっくりと回転。照明を浴びて輝きを増した姿に、りーちゃんは「Bちゃんピカピカじゃない！？」「綺麗すぎん？」と感動の声を上げます。さらに「オートサロンの展示車やん」と、その美しさを表現しました。
撮影は、外観だけでなく細部にまで及びます。りーちゃんが「洗車のたびにちゃんと拭いてるんです」と語る、こだわりが詰まったエンジンルームもプロの機材で撮影。このほか、可変式ウイングの動きや、FUJITSUBO製のマフラーが奏でる迫力あるサウンドも収録されました。
動画の後半では、プロの手によって撮影・編集された写真や映像が公開されます。まるでカタログ写真のように、愛車の魅力が最大限に引き出された仕上がりは、車好きならずとも見応えのある内容となっています。
YouTubeの動画内容
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