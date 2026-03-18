圧倒的なスター性を評価されながらも、未経験ゆえの壁にぶつかる最年少候補生・SAKURAの苦悩が浮き彫りとなった。

【映像】ランキング最下位の15歳練習生のダンス（全身姿も）

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

課題曲「Almond Chocolate」に挑むBチームのAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の練習中、ダンス未経験のSAKURAに対し、レディ・ガガとの共演やKATSEYEの振付も手がけるプレスリー・タッカー氏の厳しい指導が飛んだ。

ダンスの振りでプレスリー氏が指摘した箇所について「可愛く氷をタッチできましたか？」と質問されたSAKURA。動揺した表情を見せると「失敗するのが怖いんでしょ？」とすかさず核心を突かれてしまう。SAKURAは、「……なんか、正解がわからなくなる」と困惑。プレスリー氏は「もっと挑戦して。経験不足を気にして考え込みすぎ。そのせいでダンスが停滞している。成長のために自分をさらけ出すリスクを冒すべき。完璧になるまで研究してほしい」と、リスクを恐れて自分をさらけ出せていない現状を厳しく指摘した。

周囲のレベルの高さに圧倒されるSAKURAは、インタビューで「みんな言われただけで振付完璧に踊れてて。私は全体で見た時もタイミングが合ってなくて、結構指摘されちゃってるので、足引っ張ってるかなみたいな。12位で一番下だし、歌もダンスも未経験だし、なんか……ヤバいです」と素直な胸中を吐露した。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。