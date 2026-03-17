【コラボキャンペーン】 3月17日7時 開始

ローソン渋谷道玄坂上店。10時前から行列ができていた

ローソンは、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」とのコラボレーションキャンペーンを3月17日より実施する。

キャンペーンには白上フブキさん、AZKiさん、大神ミオさん、常闇トワさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの6名が参加。それぞれ「お出かけ衣装」、「ルームウェア衣装」、「My Future衣装」が描き下ろされ、その絵柄を用いた各種グッズやクリアファイルなどが用意される。

ローソンの「ホロライブ」コラボは2021年から現在に渡って複数回開催されており、その度に毎回参加メンバーが代わり、都度都度イラストが描き下ろされるというかなり豪華なもの。イラスト自体も私服や寝間着などグッと来るシチュエーションを切り出したもので、ファンにはたまらないラインナップだ。

今回はコラボ装飾が施される対象店舗となるローソン渋谷道玄坂上店とローソン南堀江一丁目店のうち、東京会場とでもいうべき渋谷道玄坂上店に行ってきたので、早速コラボ装飾とはいかなるものかをご紹介する。

なお、これらの2店舗では本来@Loppi・HMV&BOOKS onlineでの予約販売グッズとなる「ビッグタオル」、「アクリルスマホスタンド」、「なりきり！からあげクンセット」の店頭販売も行なわれる。

渋谷道玄坂上店がホロライブに染まる！

【ローソン×ホロライブコラボ】【過去のコラボ（一部）】

ローソン渋谷道玄坂上店はその名の通り渋谷・道玄坂沿いに位置しており、電車で行く場合は渋谷の地下鉄A0出口から右手方向に真っ直ぐ坂を登っていけば10分少々で到着する。井の頭戦・神泉駅からも近いので、渋谷からもう一本電車を乗り継いで向かうのも一手だ。

店舗内はまさにホロライブ尽くしといった感じで、レジカウンターや各什器、柱やガラスケースなど、いたるところに今回の参加ホロメンのイラストが散りばめられている。「お出かけ衣装」、「ルームウェア衣装」、「My Future衣装」いずれも今回はちょっと日常を感じるというか隙があるというか、とかく可愛らしいテイストであるため、大きなサイズで飾られているとその破壊力もさらに増すというもの。

また、大々的なコラボ店舗だけあってグッズの在庫も極めて潤沢であり、コラボアイテムを狙うならまず訪れるべき場所だといえるだろう。コラボ店舗は同日20日までの展開となるので、ぜひ一度足を運んでほしい。

【コラボ装飾】

写真では少々わかりにくいが、店舗横のガラスには「My Future衣装」ビジュアルが掲示されている

店内の至る所に装飾が施されている。特大サイズでイラストを楽しめるのが非常にうれしい

店内の「My Future衣装」モチーフの装飾は、3月19日にホロメンのサイン入りのものに差し替えられる予定だという

【コラボグッズ】

棚2つ分を使ってコラボグッズや、キャンペーンの対象商品が販売されている

クリアファイルもズラリ

展示にも気合が入っており、愛情を感じる

「なりきり！からあげクンセット」、「アクリルスマホスタンド」、「ビッグタオル」の先行販売が行われており、「ビッグタオル」はトワ様のものが展示されている

(C) COVER