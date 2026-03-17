航続距離は510km

英国の自動車ブランドで、上海汽車（SAIC）傘下のMGは、クロスオーバータイプの新型EV『4X』を発表した。半固体電池を搭載するとされている。

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4Xは既存のハッチバック『4 EV』および『4 EVアーバン』の兄弟車で、中国メディアによると、ボディサイズは全長4.4m、全幅1.8m、全高1.6mになるという。



MG 4X MG

エクステリアデザインは、最近のMGモデルとは大きく異なる。例えば、フロント下部のグリルはこれまで二分割タイプが主流だったが、4Xでは一体形状となっている。

技術的な詳細は未確認だが、MGは4Xの全モデルに半固体電池を搭載すると述べている。半固体電池とは、従来の液体電解質ではなく、ゲル状の電解質を使用したもので、エネルギー密度を高めるとともに、極寒や酷暑の環境下での性能を向上させると言われている。

その結果、53.95kWhのバッテリーにより510kmの航続距離を実現するという。ただし、これは中国のCLTCテストに基づく数値であり、欧州WLTPと比べて航続距離がやや過大評価される傾向にある。

インテリアは今後数か月以内に公開される予定で、スマートフォンメーカーのオッポ（Oppo）と共同開発したデジタルインターフェースが搭載される。

4Xは、MG 4のシリーズとしては3番目に数えられる。ブランド発祥の地である英国市場にも導入される可能性があるが、どのような位置づけになるかは不明だ。ミドルサイズのクローバーとして、既存モデル『S5』の販売を奪うリスクもある。

とはいえ、MGは英国でのモデルラインナップを急速に拡大している。最近、4 EVアーバンと『S6 EV』、さらに『S9 PHEV』も導入したばかりだ。