（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、シリーズ「BEEF/ビーフ」（2023）や映画『NOPE／ノープ』（2022）などのスティーヴン・ユァンが出演する？ オンラインでささやかれる噂を本人が否定した。

この噂は2025年5月、あるスクーパーがXにて「スティーヴン・ユァンが『ブランド・ニュー・デイ』の役柄に興味を持っているらしい」と投稿したことから広まったもの。ヴィランの候補として同じくミスター・ネガティブ役ではないかと、一部ファンの間で推測がなされてきた。

米の取材にて、噂が真実かどうかを尋ねられたユァン。「ああ、もしもそれが本当だったら僕は……。わからないですけど、本当だったら最高だったのに」と答え、出演説を否定した。

もともとユァンはMCU映画『サンダーボルツ*』（2025）でボブ役を演じる予定だったが、スケジュールの都合により降板を余儀なくされた。謝罪の意思を伝えるため、マーベル・スタジオ側にメールを送ったこと、機会があればマーベル映画に出演したいという意思もいる。

『サンダーボルツ*』を手がけたのは、「BEEF/ビーフ」でユァンとタッグを組んだ経験もあるジェイク・シュライアー監督。米では、『サンダーボルツ*』を観たことを明かしており、「僕はジェイクが大好き。素晴らしく人間味のある監督です」と称えた。なお、今後のMCU参加の可能性については「ありえないとは言いません。僕はすぐそばにいるので」と話している。

現時点で『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の出演者はほとんど正式にアナウンスされていない。主演のトム・ホランドをはじめ、共演にはハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンド、パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」セイディー・シンクら。MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンも復帰するとみられる。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に全米公開予定。日本公開は2026年夏。

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